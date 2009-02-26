Air New Zealand: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr

Neuseelands Nationalfluggesellschaft Air New Zealand musste im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang von 79 Prozent hinnehmen.

Air New Zealand musste im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang von 79 Prozent hinnehmen.

In den sechs Monaten bis Ende Dezember machte ANZ einen Gewinn von NZD 24 Millionen (USD 12,2 Millionen). Im Vorjahr waren es NZD 115 Millionen.

Hohe Treibstoffpreise, kriselnde Weltwirtschaft und starker Wettbewerb machten das Halbjahr zu einer der härtesten Phasen der Geschichte, sagte der Vorsitzende John Palmer. Er ist aber zuversichtlich, dass ANZ dank einer geringen Verschuldung und hohen Geldreserven „in einer starken Position ist, um das zu überstehen.“