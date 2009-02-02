Air NZ nimmt Flug aus dem Angebot

Air New Zealand will die Flüge von Dunedin nach Sydney im Winter einstellen.

Zwischen dem 16. April und dem 24. Oktober, in der Wintersaison, will die Airline die Strecke Dunedin-Sydney nicht bedienen. Zurzeit betreibt sie zwei Flüge wöchentlich auf dieser Linie und zwei weitere Flüge von Dunedin nach Brisbane. Letztere sollen während der schwächeren Monate Mai und Juni auf einen Flug pro Woche reduziert werden. Der Entschluss folgt auf die Nachricht vom letzten Freitag, als die Airline bekannt gab, die Strecke von Hamilton einzustellen.