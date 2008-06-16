Air Mauritius rechnet mit Gewinnrückgang

Air Mauritius sagte am Freitag, sie erwarteten im Finanzjahr 2009 einen Gewinnrückgang auf Euro 4 Millionen (USD 6,2 Millionen) von Euro 16 Millionen im Vorjahr.

Diese Schätzungen werden aufgrund der Treibstoffpreise und den Marktbedingungen gemacht. Ob die Zahlen vor- oder nachsteuerlich sind, ist unklar. Im Finanzjahr 2007 machte die Fluggesellschaft einen vorsteuerlichen Verlust von Euro 6,4 Millionen.

Air Mauritius kaufte Ende 2006 zwei neue Flugzeuge und lancierte einen Kostensenkungsplan, um während drei Jahren zwischen 50 und 60 Millionen Euro einzusparen.