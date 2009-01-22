Air Malta und BMI schliessen Code Sharing Abkommen

Air Malta und BMI haben heute ein Code Sharing Abkommen unterzeichnet.

Air Malta und BMI haben ein Code Sharing Abkommen unterzeichnet.

BMI wird Sitze auf Air Malta Flügen zwischen Malta und Grossbritannien, Brüssel und Amsterdam unter ihrem eigenen Code anbieten. Im Gegenzug wird die Mittelmeerinsel durch Air Malta Sitze auf BMI Flügen an die Hubs Heathrow, Manchester, Amsterdam und Brüssel angeschlossen und mit anderen BMI Destinationen vernetzt.



