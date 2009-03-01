Air Malta erwartet Verspätungen bis zu 30 Minuten
Air Malta sagte gestern, es könne zu Verspätungen im Flugverkehr kommen, nachdem die Gewerkschaft mit einer Aktion gedroht hatte.
Air Malta sagte gestern, es könne heute zu Verspätungen kommen, nachdem die Gewerkschaft mit einer Aktion gedroht hatte.
Die Airline beschuldigte die Gewerkschaft der Piloten (ALPA), „völlig unverantwortlich“ zu handeln, nachdem diese angekündigt hatte, die Flüge um 30 Minuten zu verspäten. Vorangegangen war der Drohung eine Auseinandersetzung über ein neu eingeführtes Dienstplan Softwareprogramm. Air Malta kritisierte die Aktion der Piloten und betonte, dass das System über ein Jahr lang getestet worden sei und korrekt funktioniere. Ausserdem werde es von über 80 anderen Airlines weltweit benutzt. Die Verspätungen würde nur zu unnötigen Unannehmlichkeiten bei den Passagieren führen und zeige klar die Haltung der Piloten gegenüber der Leitung der Fluggesellschaft, so Air Malta.