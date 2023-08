Air Malta einigt sich mit Cabin Crew

Air Malta und ihre Gewerkschaft der FlugbegleiterInnen haben einen fünfjährigen Kollektivvertrag unterzeichnet, der rückwirkend per 1. April 2008 gilt.

Mit der Einigung endet eine lange Zeit des angespannten Verhältnisses und wiederholter Streike. Der Vertrag beinhaltet unter anderem an Produktivität und Flexibilität gebundene Provisionen. Air Malta zeigte sich zufrieden mit der erreichten Win-Win Vereinbarung, die für beide Parteien annehmbar sei. So könne der gute Dienst an den Passagieren weiterhin gewährleistet sein.

