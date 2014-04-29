Air Malta Airbus A320 in Retro Style

Die maltesische Fluggesellschaft kann in diesem Jahr ein grosses Jubiläum feiern, die Fluggesellschaft wird 40 Jahre alt.

Air Malta unterstreicht diesen runden Geburtstag mit einem Airbus A320, der in Retro Bemalung lackiert wurde. Der umlackierte A320 diente lange in Mexiko bei InterJet und wurde nun wieder in die Flotte von Air Malta eingegliedert. Die Maschine wurde in der Tschechischen Republik in Ostrava umlackiert. Der Airbus A320 mit der Kennung 9H-AEI wird während dem Jubiläumsjahr im ganzen Streckennetz von Air Malta eingesetzt sein. Das Retro Flugzeug hat seinen ersten Linienflug am 17. April 2014 zwischen Malta und London Heathrow unternommen.