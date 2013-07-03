Air Lituanica hat den Flugbetrieb aufgenommen

Die neue Fluggesellschaft aus Litauen hat am 30. Juni 2013 den Flugbetrieb zwischen Vilnius und Brüssel aufgenommen.

Die Startup Unternehmung konnte am 22. Juni 2013 ihre erste von Estonian eingemietete Embraer 170 übernehmen. Die Airline mit Hauptsitz im litauischen Vilnius beabsichtigt in den nächsten Monaten mit zwei Embraer 170 Verkehrsflugzeugen Liniendienste vom Flughafen Vilnius nach Brüssel, Amsterdam und Berlin anzubieten. Air Lituanica will über die nächsten zweieinhalb Jahre eine Flotte von fünf Embraer 170 in Betrieb nehmen und Flugdienste zu 13 bis 16 Destinationen anbieten. Die Airline kooperiert mit Estonian Airlines und ist zum grössten Teil in Staatsbesitz.