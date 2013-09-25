Air Lituanica fliegt von Vilnius nach München

Seit dem 21. September 2013 bietet die neue litauische Fluggesellschaft Air Lituanica eine Verbindung zwischen Vilnius und München an.

Am Samstag hat der Newcomer aus dem Baltikum die neue Strecke von Vilinus nach München eingeweiht. Bereits seit Anfang August bedient Air Lituanica die Flugverbindung von Vilnius nach Berlin Tegel. Drei Mal wöchentlich, immer dienstags, donnerstags und samstags, geht es nun auch um 9 Uhr 50 von der litauischen Hauptstadt in die Hauptmetropole Bayerns. Der Rückflug von München startet jeweils um 12 Uhr 10. Die Flüge werden mit modernem Fluggerät vom Typ Embraer 175 bedient, die bei Air Lituanica für 86 Passagiere ausgelegt sind.