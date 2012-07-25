Air Lease kauft weitere ATR Verkehrsflugzeuge

Der Flugzeugfinanzierer Air Lease Corporation hat an der Farnborough Air Show den Kauf von zwei weiteren ATR 72-600 bekanntgegeben.

Bei diesem Auftrag handelt es sich um eine Umwandlung von zwei Optionen in Festbestellungen. Die Flugzeugleasinggesellschaft hat vor zwei Jahren zehn Festbestellungen und zehn Optionen auf das moderne Turbopropeller Verkehrsflugzeug gezeichnet. Die beiden Maschinen werden nach Angaben von ATR bereits im Juli und September 2013 ausgeliefert. Der Gründer von ALC Udvar Hazy unterstreicht mit diesem Auftrag die Wichtigkeit des ATR 72-600 Regionalflugzeuges im Portfolio der noch jungen Flugzeugleasinggesellschaft.