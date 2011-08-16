Air Lease kauft 19 Boeing Jets

Air Lease Corporation hat am Montag bekannt gegeben, dass sie bei Boeing einen Auftrag über neunzehn Verkehrsflugzeuge im Wert von 2,5 Milliarden US Dollar finalisiert habe.

Die Bestellung wurde bereits an der Paris Air Show 2011 bekannt gegeben. Der Kauf beinhaltet vierzehn Boeing 737-800 und fünf Boeing 777-300ER. Auf die Boeing 737-800 wurden zusätzlich vier Vorkaufsrechte erworben. Die Kaufverträge für die angekündigten Boeing 787-9 konnten noch nicht abgeschlossen werden. Die in Los Angeles beheimatete Air Lease Corporation wurde durch den Industrieveteran Steven F. Udvar-Hazy 2010 ins Leben gerufen.