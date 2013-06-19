Air Lease Corporation kauft Boeing 787-10

Die Flugzeugleasinggesellschaft Air Lease Corporation (ALC) hat an der Paris Air Show bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung über drei Boeing 787-9 und dreissig Boeing 787-10 unterzeichnet.

Die in Los Angeles beheimatete Flugzeugfinanzierungsgesellschaft wird mit dem Auftrag über dreißig Boeing 787-10 ebenfalls zu einem Launch Customer bei der größten Dreamliner Variante. Diese Bestellung wird erst nach dem Abschluss der Kaufverträge in das Auftragsbuch von Boeing übernommen. Die Boeing 787-10 wurde an der Paris Air Show 2013 durch den US-amerikanischen Flugzeugbauer offiziell gestartet. Die ersten Kundenmaschinen sollen im Jahr 2018 ausgeliefert werden. ALC erwartet ihre ersten Boeing 787-10 ab dem Jahr 2019.