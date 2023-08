Air Lease übernimmt erste Boeing 737-800NG

Boeing hat am 4. Juni 2012 die erste Boeing 737-800 der neusten Generation an Air Lease Corporation übergeben, die Maschine ist für Korean Air bestimmt.

Air Lease Corporation hat an der Farnborough Air Show 2010 54 Boeing 737-800NG in Auftrag gegeben und konnte nun die erste Maschine dieser Bestellung übernehmen. ALC unterhält ihren Hauptsitz in Los Angeles und ist Eigner von rund 120 Verkehrsflugzeugen, die an viele renommierte Fluggesellschaften vermietet werden. Bei Boeing stehen von ALC noch 94 Maschinen in den Bestellbüchern, 77 Boeing 737-800NG, fünf Boeing 777-300ER und zwölf Boeing 787-9 Dreamliner.