Air India will Löhne sichern

Air India will ihren Angestellten bis zum 10. November die ausstehenden Löhne auszahlen und ersucht dazu Investoren um Hilfe.

Nachdem die Piloten der arg gebeutelten Airline erneut mit Streik gedroht hatten, bemüht sich Air India bei Finanzinstituten um Unterstützung, um ihre Angestellte bis Anfang nächsten Monat auszahlen zu können. Laut der National Aviation Company of India befindet sich die Airline in Gesprächen mit möglichen Geldgebern zur Sicherung von zusätzlichen Subventionen. Mit den Geldern könnten auch Bonus und Zusatzentschädigungen entrichtet werden.