Air India will Kosten reduzieren

Die staatlich geführte Air India plant für die kommenden Monate die Durchsetzung drastischer Kostenkürzungsmassnahmen.

Letzten Monat hatte die indische Regierung einer Finanzspritze von US$173 Millionen zugestimmt, unter der Bedingung, dass die Airline ihre Geschäftsstrukturen stark verändert und die Kosten massiv senkt. Dies soll unter anderem durch die Verkleinerung der Flotte um rund 30 Prozent auf 105 Flugzeuge und Lohnkürzungen geschehen. Bereits im letzten Jahr hatte die Airline versucht, ihre Ausgaben durch Lohn- und Routenkürzungen zu senken, war dabei auf heftigen Widerstand von seiten der Piloten gestossen. Das Geld ist der erste Anteil eines Zuschusses von insgesamt US$1,1 Milliarden, der im Verlauf der kommenden drei Jahre ausgeschüttet werden soll. Der einst dominierende Marktanteil der Air India ist auf 18 Prozent geschrumpft.