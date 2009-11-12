Air India verdoppelt Verlust

Air India hat in ihrem letzten Steuerjahr, das am 31. März zu Ende ging, ihren Verlust um mehr als das Zweifache vertieft.

Air India hat in ihrem letzten Steuerjahr, das am 31. März zu Ende ging, ihren Verlust mehr als verzweifacht.

Die Airline meldet einen Verlust von US$1,19 Milliarden, im letzten Jahr verbuchte sie einen halb so grossen Verlust. Die Einnahmen schrumpften um 11,6 Prozent auf US$2,9 Milliarden. Die Passagierzahlen gingen um 21,6 Prozent auf 10,4 Millionen zurück und die Auslastung verschlechterte sich um 4,3 Prozentpunkte auf 59,5 Prozent. Air India braucht rund US$1,07 Milliarden Cash und hofft noch auf ein Staatsdarlehen.