Air India und Singapore rücken näher

Air India und Singapore Airlines haben einen Bilateralen Vertrag im Zusammenhang mit ihrem Vielfliegerprogramm unterzeichnet.

Das Abkommen ist ab heute gültig und ermöglicht es den Vielfliegern der Air India auf dem Singapore Netzwerk Meilen zu sammeln und einzulösen. Gleichzeitig können auch die Mitgliedern des Vielfliegerprogramms KrisFlyer von SIA ihre Meilen bei Air India gewinnen und nutzen. Der Vertrag ist Teil der Bemühungen der Air India, in die Star Alliance, die unter anderem von Singapore Airlines gegründet worden ist, aufgenommen zu werden. Eine Einladung dazu wurde bereits ausgesprochen.

Link: Air India

Link: Singapore Airlines