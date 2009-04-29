Air India gewinnt Auszeichnung

Air India Cargo ist zur besten Cargo Airline in der Kategorie „Beste Zentralasiatische Cargo Airline 2009“ gekürt worden.

Air India Cargo ist die Frachteinheit der nationalen Airline Air India. Die Auszeichnung wurde von Cargochef Anita Khurana im Namen der Fluggesellschaft entgegen genommen. Es ist das erste Mal, dass Air India Cargo einen solchen Preis erhält. Der Begründung des Preisverleihers ist zu entnehmen, dass die staatliche Airline die Auszeichnung aufgrund ihrer Rolle in der Entwicklung und im Ausbau des Luftfrachtmarktes in der Region erhält. Die Gewinner werden von über 20.000 Cargo-Kunden weltweit gewählt und von der British International Freight Association bestätigt.







