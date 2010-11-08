Air India erwartet Boeing 787 im Juni

Air India soll ihren ersten Boeing 787 Dreamliner im Juni 2011 erhalten.

Ein Sprecher der Airline hatte dies bekannt gegeben, nachdem ein Bericht in der Aviatik Week erschienen war, aus dem hervorging, dass es bei einigen der ersten 787 Kunden zu erneuten Verspätungen bei der Auslieferung der Flugzeuge kommen werde. Air India liess daraufhin verkünden, ihr Termin im Juni 2011 stehe noch, er sei erst im August von April auf Juni verschoben worden. Im Bericht der Aviatik Week stand hingegen, die Airline werde ihre erste 787 im September oder Oktober 2011 erhalten. Bei Boeing wollte man sich nicht zu den einzelnen Lieferterminen äussern. Die erste Dreamliner Lieferung ist noch immer auf das erste Quartal 2011 angesetzt.