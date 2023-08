Air India erwägt Verschiebung der Flugzeuglieferungen

Angesichts des steigenden Druckes in der Aviatik will Air India möglicherweise die Lieferung von sechs Boeing 777 Langstreckenfliegern verschieben.

Vorsitzender und MD von Air India, Arvind Jadhav und der Präsident der Flugzeugherstellerin Boeing, Dinesh Keska, haben sich heute in Mumbai zu einem Gespräch zu diesem Thema getroffen. Air India hat 111 Flugzeuge im Gesamtwert von über US$ 10,4 Milliarden bestellt, darunter 68 bei Boeing. Der Flottenerneuerungsplan wird zurzeit von der Airline überdacht. Die Airline erwartet einen einen Jahresverlust von US$1,5 Milliarden und hat mehr als doppelt so hohe Schulden. Die Regierung will ihr nur ein weiteres Darlehen gewähren, wenn die Airline Restrukturierungsmassnahmen ergreift und Pläne für eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen präsentiert.

