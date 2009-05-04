Air India erhält neuen Präsidenten

Indiens Regierung hat Arvind Jadhav zum neuen Managing Director und Präsidenten der Air India ernannt.

Eine Sprecherin der Airline in Mumbai bestätigte die Meldung und sagte, Jadhav habe seine Stelle heute angetreten. Davor war er Sekretär bei der Infrastrukturentwicklung im südlichen indischen Staat Karnataka. Air India hatte einen Interim MD und Präsidenten während einiger Tage, davor war Raghu Menon für ein Jahr in dieser Position gewesen. Einer der grossen Herausforderungen, denen sich die Airline jetzt stellen muss, ist der Zusammenschluss mit Indian Airlines. Ausserdem muss sie sich gegen scharfe Konkurrentinnen aus der Privatwirtschaft durchsetzen.



