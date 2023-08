Air India erhält Geldspritze

Die indische Regierung hat eingewilligt, Air India mit einer Kapitalinjektion von 50 Milliarden Rupien oder US$1,1 Milliarden zu unterstützen.

Der Betrag soll der staatlichen Airline in Raten zugewiesen werden, wenn die Fluggesellschaft im Gegenzug Kostenkürzungen durchführt und die Einnahmen erhöht, so der Verkehrsminister Indiens. In Zahlen ausgedrückt heisst das, Air India muss ihre Ausgaben in den nächsten zwei Jahren um 30 Milliarden Rupien (US$65 Millionen) reduzieren und die Einkünfte um 20 Milliarden Rupien (US$43 Millionen) verbessern.

