Air India übernimmt zwanzigsten Dreamliner

Boeing 787 20th for Air India (Foto: Boeing)

Boeing hat die Übergabe des zwanzigsten Dreamliner an Air India bekannt gegeben, das Jubiläumsflugzeug wurde im Werk North Charleston gebaut.

Die Auslieferung der zwanzigsten Boeing 787-8 für Air India ist am 31. März 2015 in North Charleston erfolgt. Der Dreamliner mit der indischen Registrierung VT-ANU, trägt die Werknummer 273. Die neueste Boeing 787-8 für Air India ist als erste Maschine dieses Typs in den Star Alliance Farben lackiert worden. Air India hat bei Boeing insgesamt 27 Dreamliner in Auftrag gegeben.