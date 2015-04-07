Air India übernimmt zwanzigsten Dreamliner
07.04.2015 JS
Boeing hat die Übergabe des zwanzigsten Dreamliner an Air India bekannt gegeben, das Jubiläumsflugzeug wurde im Werk North Charleston gebaut.
Die Auslieferung der zwanzigsten Boeing 787-8 für Air India ist am 31. März 2015 in North Charleston erfolgt. Der Dreamliner mit der indischen Registrierung VT-ANU, trägt die Werknummer 273. Die neueste Boeing 787-8 für Air India ist als erste Maschine dieses Typs in den Star Alliance Farben lackiert worden. Air India hat bei Boeing insgesamt 27 Dreamliner in Auftrag gegeben.