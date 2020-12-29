Air Greenland kauft Airbus A330neo
29.12.2020 PS
Laut Airbus hat Air Greenland Mitte Dezember einen Airbus A330neo Langstreckenjet in Auftrag gegeben, die Maschine soll Ende 2022 in Dienst gehen.
Mit dem neuen Airbus A330-800neo will Air Greenland ihren Airbus A330-200ceo ersetzen, dieser wird hauptsächlich auf der Strecke zwischen Kopenhagen und Grönland eingesetzt. Der Airbus A330neo (new engine option) ist mit modernen Trend 7000 von Rolls-Royce ausgestattet, mit zusätzlichen aerodynamischen Verbesserungen ist der Airbus A330neo im Betrieb bis zu 25 Prozent effizienter als das Vorgängermodell A330-200ceo.