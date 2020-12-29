Air Greenland kauft Airbus A330neo

Airbus A330neo mit Trent 7000 (Foto: Airbus)

Laut Airbus hat Air Greenland Mitte Dezember einen Airbus A330neo Langstreckenjet in Auftrag gegeben, die Maschine soll Ende 2022 in Dienst gehen.

Mit dem neuen Airbus A330-800neo will Air Greenland ihren Airbus A330-200ceo ersetzen, dieser wird hauptsächlich auf der Strecke zwischen Kopenhagen und Grönland eingesetzt. Der Airbus A330neo (new engine option) ist mit modernen Trend 7000 von Rolls-Royce ausgestattet, mit zusätzlichen aerodynamischen Verbesserungen ist der Airbus A330neo im Betrieb bis zu 25 Prozent effizienter als das Vorgängermodell A330-200ceo.