Air France-KLM vergrössert Verkehr und Auslastung im Mai

Air France-KLM meldet einen Anstieg des Personenverkehrs um 6%, begleitet von einer Vergrösserung der Kapazität um 5,8% und einer Auslastung von 79,3%.

Die Fluggesellschaft transportierte 6,554 Millionen Passagiere im Mai. Die Aktivitäten im Luftfracht-Bereich stiegen ebenfalls um 2.7%. Auf allen Netzwerken konnte Air France-KLM die Verkehrsleistung um mindestens 5.4% steigern, im Gebiet der Karibik und des indischen Ozeans sogar um 9%. Die Auslastungen lagen zwischen 72,4% und 84,1%, wobei das europäische Netzwerk am schlechtesten abschnitt.