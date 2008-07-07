Air France-KLM verbuchte im Juni mehr Fluggäste

Der europäische Branchenriese gab heute bekannt, dass im Berichtsmonat Juni insgesamt 6,785 Millionen Fluggäste befördert wurden, was einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht.

Die Zahl der verkauften Sitzplatzkilometer erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 2,6 Prozent, während die Zahl der angebotenen Passagierplatzkilometer um 4,1 Prozent ausgeweitet wurde. Der Sitzladefaktor verringerte sich dabei um 1,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent.