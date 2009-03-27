Air France-KLM rechnet nicht mehr mit Jahresgewinn

Air France-KLM warf gestern ihre Gewinnprognosen für das laufende Finanzjahr über Bord.

AF-KLM rechnet jetzt mit einem Betriebsverlust von EUR 200 Millionen (USD 271,5 Millionen) für das Finanzjahr bis Ende März. Im Februar rechnete sie noch mit einem Gesamtjahresgewinn, das hänge aber von der wirtschaftlichen Entwicklung vor allem im Frachtbereich ab. Wie IATA diese Woche bekanntgab, sieht es beim Frachtgeschäft aber nicht rosig aus.

Europas grösste Fluggesellschaft hat sich zudem mit der Absicherung des Ölpreises verrannt, was sie rund 200 Millionen Euro kostet.