Air France-KLM publiziert Oktoberzahlen

Air France-KLM meldet für den vergangenen Monat einen Rückgang des Verkehrs um 4,1 Prozent.

Während der Passagierverkehr zurückging, reduzierte die Airline auch ihre Kapazität um 5,6 Prozent. Dadurch waren die Flugzeuge besser gefüllt, die Auslastung stieg um 1,3 Prozentpunkte und erreichte 82,5 Prozent. Insgesamt beförderte die Airline 6,3 Millionen Personen im Oktober, 5,3 Prozent weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Der Cargoverkehr ging um 19,1 Prozent zurück, doch die Auslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 67,7 Prozent, da die Kapazität um 19,4 Prozent reduziert wurde.