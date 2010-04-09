Air France-KLM melden Verkehrszunahme

Im März hat der Passagierverkehr bei Air France-KLM um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresresultat zugelegt.

Die Auslastung kletterte um fünf Prozentpunkte auf 80,5 Prozent, da die Gruppe ihre Kapazität um 1,9 Prozent kürzte. Der Cargo-Verkehr stieg um 2,1 Prozent bei einer um 11,8 Prozent kleineren Kapazität. Daraus ergab sich eine Auslastung von 72,5 Prozent, ein Plus von 9,9 Prozentpunkten. Air France sagte, die Einnahmen pro Einheit lägen klar über den Werten von März 2009, aber weiterhin unter den Einnahmen von März 2008. Gleichzeitig meldete British Airways einen Rückgang des Passagierverkehrs um 11,4 Prozent.