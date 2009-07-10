Air France-KLM erwägt temporäre Entlassungen

Air France-KLM sagte gestern, sie werde möglicherweise temporäre Beurlaubungen aussprechen oder Teilzeitarbeit einführen.

Die nach Umsatz grösste Airline Europas sagte, sie sehe keine Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage, stattdessen habe es im Passagier- und Cargoverkehr starke Einbrüche gegeben. Air France-KLM muss wettbewerbsfähig bleiben. Um dies zu erreichen, können vorübergehende Beurlaubungen nicht ausgeschlossen werden. Man werde die Entwicklungen genau beobachten, so CEO Pierre-Henri Gourgeon. Er wiederholte, dass die Airline keine Zwangsentlassungen durchführen werde. Im Mai hatte Air France-KLM bekannt gegeben, bis im März 2010 3.000 Stellen durch natürliche Abgänge abbauen zu wollen.

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