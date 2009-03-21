Air France-KLM erhöht Kapazität im Mittleren Osten

Im kommenden Sommer will die Air France-KLM Group 75 wöchentliche Flüge in die Golfregion anbieten, 4% mehr als im vergangenen Jahr.

Die Anzahl Flüge von Muscat aus werden von fünf auf sechs pro Woche erhöht und mit einem Zwischenstop in Abu Dhabi betrieben. Von Kuwait fliegen im Sommer sieben statt fünf, ab Teheran fünf statt vier Flieger pro Woche. In Bahrain erhält man neu sieben Mal in der Woche Verbindungen nach Frankreich, drei der Flüge operieren via Kuwait anstatt Abu Dhabi. Die Sommer Flugpläne für UAE, Saudi Arabien und Qatar bleiben dieselben wie 2008. Abu Dhabi wird zur Non-Stop Destination der KLM mit sechs wöchentlichen Flügen. Aus dieser Erhöhung der Kapazität erhofft sich Air France-KLM eine Stärkung ihrer Präsenz in der Golfregion.