Air France will 2010 eben aus sein

Air France-KLM hofft im April 2010, zum Anfang ihres Steuerjahres, den Breakeven Point erreichen zu können.

Gegenüber Les Echos sagte CEO Pierre-Henri Gourgeon, das aktuelle Fuel Hedging werde sich auch im nächsten Jahr negativ auf die Bilanz auswirken, aber die Kostenkürzungsmassnahmen sollten bereits im nächsten Frühling greifen. Bis dahin soll auch das Mittelstreckenangebot angepasst worden sein. Air France-KLM erwartet eine Stabilisation der Lage in der zweiten Hälfte des Jahres. Sie plant die Konsolidierung ihrer Hedging Verträge für nächsten Monat, jedoch betrifft dies nur 80 Prozent des jährlichen Verbrauchs. Sie will ausserdem nur noch 18 Monate im Voraus Veträge abschliessen, nicht mehr wie bisher für vier Jahre. Gourgeon fügte hinzu, dass die aktuelle Kapazität, nach einer Reduktion von fünf Prozent, für das nächste und übernächste Jahr beibehalten werde. Die Airline rechnet nicht damit, dass der Verkehr vor 2012 wieder das Niveau von 2008 erreicht.

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