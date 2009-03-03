Air France verzögert möglicherweise Airbus Lieferung

Air France-KLM will vielleicht die Lieferung einiger der zwölf bestellten Airbus A380 hinausschieben.

Von einer Stornierung sieht die Airline noch ab. Die ersten beiden Flugzeuge sollen bereits dieses Jahr geliefert werden, nach der sechsten oder siebten A380 soll es jedoch eine Verzögerung geben, denn auch Europas grösste Fluggesellschaft muss die Kosten senken. Sie hat bereits die Lieferung der Hälfte von rund zwanzig Boeing 777 Cargo und 777 Passagierflugzeuge zurück gestellt. Air France KLM plant ausserdem, die Anzahl geleaster Maschinen zu reduzieren. Für die Zeit bis zum März 2011 hat die Airline ihre geplanten Kapitalausgaben drastisch gekürzt.