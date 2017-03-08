Air France und HOP mit weniger Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Februar 2017 zusammen 3,554 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 1,8 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,1 Prozent auf 12,099 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 0,4 Prozent auf 10,171 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung konnte im Februar um 1,5 Prozentpunkte auf solide 84,1 Prozent zulegen.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.