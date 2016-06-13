Air France und HOP mit weniger Passagieren
Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Mai 2016 zusammen 4,288 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent.
Die Kapazität wurde mit 13,975 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich wie im Vorjahresmai gehalten. Die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 11,549 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die Auslastung hat sich im Mai um 0,8 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert werden.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP insgesamt 19,871 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 0,3 Prozent.
Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.