Air France und HOP mit weniger Passagieren

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Januar 2016 zusammen 3,722 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,4 Prozent auf 13,252 Milliarden Sitzplatzkilometer reduziert, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 11,182 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im Januar um 2,4 Prozentpunkte auf 84,4 Prozent zulegen.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.