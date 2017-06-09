Air France und HOP mit mehr Passagieren
Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Mai 2017 zusammen 4,348 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent.
Die Kapazität wurde um 1,3 Prozent auf 14,158 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 2,5 Prozent auf 11,832 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist im Mai um 0,9 Prozentpunkte auf solide 83,6 Prozent angestiegen.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP insgesamt 20,083 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 1,1 Prozent.
Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.