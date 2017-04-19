Air France und HOP mit mehr Passagieren

Airbus A380 Air France (Foto: Airbus)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im März 2017 zusammen 4,078 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 13,682 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um ein Prozent auf 11,474 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ging im März um 0,1 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent zurück.

Im ersten Quartal 2017 transportierte Air France zusammen mit HOP insgesamt 11,446 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.