Air France und HOP mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Februar 2016 zusammen 3,621 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,5 Prozent auf 12,360 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,2 Prozent auf 10,214 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im Februar um 1,4 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent zulegen.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.