Air France und HOP melden mehr Passagiere

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im Januar 2017 zusammen 3,814 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,9 Prozent auf 13,377 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,5 Prozent auf 13,377 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im Januar um 0,4 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent zulegen.

Im Geschäftsjahr 2016 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 49,764 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent. Die schwächeren Passagierzahlen bei Air France und HOP! sind im Aufbau von Transavia zu erklären, die in Frankreich auf Kosten der Muttergesellschaft kräftig zulegen konnte.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.