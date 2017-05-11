Air France und HOP können zulegen

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im April 2017 zusammen 4,289 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 13,899 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 11,967 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im April um 1,8 Prozentpunkte auf hohe 86,1 Prozent verbessert werden.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnten Air France und Hop insgesamt 15,735 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.