Air France und HOP können zulegen

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP konnten im April 2016 zusammen 4,176 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,8 Prozent auf 13,729 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 0,1 Prozent auf 11,577 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im April um 0,8 Prozentpunkte auf 84,3 Prozent verbessert werden.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.