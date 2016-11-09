Air France und HOP! mit weniger Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Oktober 2016 zusammen 4,347 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 2,8 Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,8 Prozent auf 14,149 Milliarden Sitzplatzkilometern zurückgefahren, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 11,833 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung hat sich im Oktober um 1,6 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent verschlechtert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 41,854 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.