Air France und HOP! mit weniger Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im August 2016 zusammen 4,383 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 5,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,4 Prozent auf 15,590 Milliarden Sitzplatzkilometern zurückgefahren, während sich die Nachfrage um 4,9 Prozent auf 13,484 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung hat sich im August um 2,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 86,5 Prozent abgeschwächt.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 33,205 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.