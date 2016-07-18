Air France und HOP! mit weniger Passagieren

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juni 2016 zusammen 4,312 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 5,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 3,2 Prozent auf 14,049 Milliarden Sitzplatzkilometern zurückgefahren, während sich die Nachfrage um 6,1 Prozent auf 11,676 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung hat sich im Juni um 2,5 Prozentpunkte auf 83,1 Prozent abgeschwächt.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 24,183 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.