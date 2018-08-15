Air France und HOP! mit solidem Juli

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juli 2018 zusammen 5,006 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von zwei Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 16,109 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 1,7 Prozent auf 14,378 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im Juli um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 29,528 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.