Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im September 2018 zusammen 4,504 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,8 Prozent auf 14,680 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 3,2 Prozent auf 12,718 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich im September um 0,4 Prozentpunkte auf hohe 86,6 Prozent weiter verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 38,743 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von 0,2 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.