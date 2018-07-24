Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Juni 2018 zusammen 4,753 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

Die Kapazität wurde um 1,5 Prozent auf 14,845 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, während sich die Nachfrage um 3,5 Prozent auf 13,019 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung ist im Juni um 1,6 Prozentpunkte auf hohe 87,7 Prozent angewachsen.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 24,522 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem leichten Minus von 0,7 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls gemeinsam als Gruppe bekannt.