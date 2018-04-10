Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER (Foto: Air France)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im März 2018 zusammen 4,133 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent.

Die Kapazität wurde um 0,8 Prozent auf 13,795 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,5 Prozent auf 11,880 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung hat sich um weitere 2,3 Prozentpunkte auf hohe 86,1 Prozent verbessert.

Im ersten Quartal 2018 transportierte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 11,579 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Wachstum von 1,2 Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.