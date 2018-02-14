Air France und HOP! mit mehr Passagieren

Air France Boeing 777-300ER 70th Boeing 777 for Air France (Foto: Boeing)

Air France und die Regional Tochter HOP! konnten im Januar 2018 zusammen 3,915 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,6 Prozent.

Die Kapazität wurde um 2,5 Prozent auf 13,708 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert, während sich die Nachfrage um 3,3 Prozent auf 11,722 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung konnte im Januar um 0,7 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent verbessert werden.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte Air France zusammen mit HOP! insgesamt 51,259 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Wachstum von drei Prozent.

Air France ist zusammen mit KLM in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen ebenfalls als Gruppe bekannt.